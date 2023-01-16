Galatasaray taraftarını kahredecek haber! Yıldız futbolcu takıma veda edebilir

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldızı Mauro Icardi'nin iddialara göre İtalyan devi Milan'a transfer olması bekleniyor. Bonservisi PSG'de olan oyuncu için Fransız ekibi sürpriz bir hamle yaptı. Yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı ise Sarı-Kırmızılı taraftarlar açısından büyük merek konusu oldu.

İtalyan basınından Galatasaray camiasını korkutan bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'da bonservisi alınıp alınmayacağı tartışılan Mauro Icardi konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

TAKAS YAPABİLİRLER

İtalyan basınında yer alan habere göre Fransız ekibi Milan'da forma giyen Rafel Leao için Icardi + para teklif etmeyi düşünüyor.

GALATASARAY'DA MUTLUYUM DEMİŞTİ

Arjantinli futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirtmişti. Başarılı stoperin, böyle bir durum olursa nasıl bir karar vereceği şimdiden merak konusu oldu. 29 yaşındaki golcü isim Milan'ın ezeli rakibi Inter forması giymişti.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Arjantinli yıldız, Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon 8 maçta forma giydi ve bu mücadelelerde santrfor 5 gol atıp 4 de asist yaptı.