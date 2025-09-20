Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Galatasaray'ın Frankfurt'a 5-1 yenildiği maçı tribünden takip eden bir taraftarın kamerasına yansıyan görüntülerde Mauro Icardi'nin yavaş görüntüsü ve kilolu hali tartışma yarattı. Bazı taraftarlar Icardi'nin form düşüklüğünü kilolu oluşuna bağlarken, bazıları ise Arjantinli oyuncunun kısa sürede toparlanacağına inandıklarını belirtti.
KİLOLU GÖRÜNTÜSÜ VİRAL OLDU
Şampiyonlar Ligi maçını tribünden takip eden bir taraftarın kamerasına yansıyan görüntülerde, yıldız golcünün kilolu hali dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu görüntüler, Galatasaray taraftarları arasında büyük tartışma yarattı.
TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Bazı futbolseverler Icardi'nin form düşüklüğünü bu duruma bağlarken, bazıları da Arjantinli oyuncunun kısa sürede toparlanacağına inandıklarını belirtti.