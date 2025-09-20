Haberler

Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Haber Videosu

Galatasaray'ın Frankfurt'a 5-1 yenildiği maçı tribünden takip eden bir taraftarın kamerasına yansıyan görüntülerde Mauro Icardi'nin yavaş görüntüsü ve kilolu hali tartışma yarattı. Bazı taraftarlar Icardi'nin form düşüklüğünü kilolu oluşuna bağlarken, bazıları ise Arjantinli oyuncunun kısa sürede toparlanacağına inandıklarını belirtti.

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik ağır yenilginin ardından, Mauro Icardi'nin kilolu hali ve yavaş görüntüsü gündeme geldi.

KİLOLU GÖRÜNTÜSÜ VİRAL OLDU

Şampiyonlar Ligi maçını tribünden takip eden bir taraftarın kamerasına yansıyan görüntülerde, yıldız golcünün kilolu hali dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu görüntüler, Galatasaray taraftarları arasında büyük tartışma yarattı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı futbolseverler Icardi'nin form düşüklüğünü bu duruma bağlarken, bazıları da Arjantinli oyuncunun kısa sürede toparlanacağına inandıklarını belirtti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Taraftar Okan Buruk'un kalemini kırdı! İşte takımın başında görmek istedikleri isim

Taraftar kalemini kırdı! İşte takımın başında görmek istedikleri isim
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıruhi kara:

5 ini birden yersen elbette kilo alırsın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den teknik adamlığa geri dönüş hazırlığı

Yeşil ışığı yaktı! Volkan Demirel geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.