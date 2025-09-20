Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü

Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik ağır yenilginin ardından, Mauro Icardi'nin kilolu hali ve yavaş görüntüsü gündeme geldi.

KİLOLU GÖRÜNTÜSÜ VİRAL OLDU

Şampiyonlar Ligi maçını tribünden takip eden bir taraftarın kamerasına yansıyan görüntülerde, yıldız golcünün kilolu hali dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu görüntüler, Galatasaray taraftarları arasında büyük tartışma yarattı.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı futbolseverler Icardi'nin form düşüklüğünü bu duruma bağlarken, bazıları da Arjantinli oyuncunun kısa sürede toparlanacağına inandıklarını belirtti.