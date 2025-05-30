Galatasaray Taraftarından Şampiyonluk Koreografisi

Galatasaray Taraftarından Şampiyonluk Koreografisi
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Galatasaray taraftarı, RAMS Başakşehir maçı öncesinde gerçekleştirilen koreografide 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza vurgu yaptı. Tribünlerde açılan pankartlar ve görsellerle takımının başarıları kutlandı.

Galatasaray taraftarı, Başakşehir maçı öncesinde tribünde şampiyonluk ve 5. yıldız temalı koreografi yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar müsabaka öncesinde yine önemli bir koreografiye imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarların 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza vurgu yaptığı koreografi, 3 tribünde gerçekleştirildi.

Kuzey tribününde kartonlarla Okan Buruk'un fotoğrafı yapılırken, daha sonra 'The Winner One' yazısı ve futbolcuların yer aldığı görsel açıldı. Doğu tribününde de sarı-kırmızı kartonlarla 'İlk ve tek' yazısı ile '5 yıldız' yapılırken ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 2017 yılında söylediği 'Onlar dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız' sözünün pankartı açıldı. Güney tribününde ise kartonlarla 25 yazısı gerçekleştirildi.

Ayrıca koreografi sırasında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, sezon içerisinde açıklamaları hoparlörlerden çaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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