Galatasaray taraftarı, Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel bir koreografi gerçekleştirdi. Osimhen, hazırlanan koreografiyi görünce duygusal anlar yaşadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda sahasında İngiliz takımı Liverpool ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da, taraftarlar Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için özel koreografi hazırladı. Kuzey tribününde yapılan koreografide, Osimhen'in kucağında kızıyla yolda yürürken bir görseli bulunurken, sağ üst köşede de annesinin fotoğrafı yer aldı. Koreografinin altındaki pankartta ise İngilizce olarak 'We are family and family is everything' yazıldı.

Osimhen, hazırlanan koreografiyi gördükten sonra duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar ayrıca koreografi sırasında Nijeryalı futbolcu için tezahüratlarda da bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
