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Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından kupa merasimi için çıktığı Gaziantep'te Sarı-kırmızılı tribünler tarafından tepki gördü. Galatasaray taraftarları, TFF Başkanı'nı ıslıklayarak tepki gösterdi. Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı futbolcular, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Galatasaray'da taraftarlar, kupa seremonisi esnasında sahaya çıkan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, finalin ardından Sarı-kırmızılı ekibe madalyalarını vermek adına sahaya doğru yöneldi. Galatasaraylı taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adının anons edilmedi ve Hacıosmanoğlu'nun sahaya yönelmesinin ardından protestoda bulundu.

DURSUN ÖZBEK VE BAZI OYUNCULARDAN PROTESTO

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı futbolcular ile idareciler de İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayarak protesto etti. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBabayaro:

Daha iyi Hacıosmanoğlu nün eline pislik bulaşmamış oldu

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme85
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Haber YorumlarıAli Yurt:

Yav adam size ne etti zararı Trabzonspor'a verdirdi

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıMahir günüç:

Türkiye ligi yabancı hakemlerle yönetilmediği sürece şaibe eksik olmayacaktır.

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