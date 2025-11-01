Haberler

Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a hem destek hem protesto

Güncelleme:
Galatasaray'da Trabzonspor maçında oyundan alınan Barış Alper Yılmaz, ikinci kez tribünlerin protestosuyla karşılaştı. Milli oyuncu, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı oyuncuya destek gösterirken, bir kısmı da oyuncuyu yuhaladı.

  • Galatasaray taraftarları, Barış Alper Yılmaz'ın oyundan alınması üzerine ıslık ve yuhalarla protesto etti.
  • Tribünlerin bir bölümü Barış Alper Yılmaz'a destek gösterdi.
  • Barış Alper Yılmaz, tribünleri alkışlayarak saha kenarına geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A HEM DESTEK HEM PROTESTO

Galatasaray'da Trabzonspor maçında oyundan alınan Barış Alper Yılmaz, Bodo/Glimt maçının ardından ikinci kez tribünlerin protestosuyla karşılaştı. Galatasaray tribünleri, maçın 74. dakikasında yerini Mauro Icardi'ye bırakmak için kenara gelen Barış Alper'e yoğun şekilde ıslıklı protesto gerçekleştirdi ve yuhaladı. Tribünlerin bir bölümünden yükselen tepki sonrası diğer taraftarlar, oyuncuya destek gösterdi.

BARIŞ ALPER'DEN ALKIŞLI KARŞILIK

Bu destek sonrası 25 yaşındaki deneyimli isim, tribünleri alkışlayarak saha kenarına geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncuya destek verdiği görüldü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
