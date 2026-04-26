Galatasaray taraftarı, Taksim'de derbiyi bekliyor
Fenerbahçe maçı öncesinde Taksim'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar, tezahüratlar yaparak derbiyi bekliyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Taksim'de yoğun kalabalıklar oluşturdu. İstiklal Caddesi'nde formalarıyla karşılaşmayı bekleyen taraftarlar, tezahüratlar yaparak derbinin heyecanını doyasıya yaşadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı