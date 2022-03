Galatasaray taraftarı otele operasyon yaptı! Barcelona'nın yıldızları uyumadan maça çıkacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yla karşılaşacak. Dün İstanbul'a gelen İspanyol devi, sarı-kırmızılı taraftarların gazabına uğradı.

"BURASI İSTANBUL"

İstanbul'da Dolmabahçe'deki bir otelde konaklayan Barcelona kafilesi, sabaha karşı sarı-kırmızılı taraftarların sesleriyle uyandı. Otel civarında havai fişek atan taraftarlar, tezahüratlarla Barcelona'nın yıldızlarını uykularından uyandırdı. Galatasaray taraftarı yaptığı tezahüratlarda, "This is İstanbul" (Burası İstanbul) ve "We are the best" (Biz en iyisiyiz) diye bağırdı.

