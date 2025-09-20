Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

TARAFTARI ÜZEN HESAPLAMA

Football Meets Data'nın paylaştığı istatistiklere göre sarı-kırmızılıların Devler Ligi'nde son 24'e kalma ihtimali yüzde 37 olarak hesaplandı. Ancak asıl hayal kırıklığı yaratan detay, Galatasaray'ın çeyrek finale (son 8) kalma ihtimalinin yalnızca %2 olması oldu.

Bu rakamlar, Frankfurt yenilgisinin ardından Galatasaray taraftarlarının moralini daha da bozarken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.