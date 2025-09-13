Galatasaray taraftarı Barış Alper'i affetti

Eyüpspor karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı tribünler, son günlerde adı sıkça gündeme gelen Barış Alper Yılmaz'a sahip çıktı.

"BU TARAFTAR SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Taraftarlar, genç yıldızı tribüne çağırarak "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratları yaptı. Barış Alper de tribünleri selamlayarak teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'den gelen teklifi kabul etmek isteyen, ancak yönetimden vize çıkmayınca 25 yaşındaki futbolcu, 3. ve 4. haftalarda mental durumu göz önünde bulundurularak kadro dışı bırakılmıştı.