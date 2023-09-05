Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi transfer etti

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'yi transfer ettiğini duyurdu. Ndombele'nin 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi yapıldı.

Galatasaray, Tanguy Ndombele transferinin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'nin satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, 2023-24 sezonu için Ndombele'ye 3 milyon 136 bin Euro ödeyecek. Fransız orta sahanın satın alma opsiyonu ise 15 milyon Euro.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."