Galatasaray Takımı Tekne Turu ile Kutlamalara Başladı
Galatasaray futbolcuları ve teknik ekibi, taraftarlarının yoğun ilgisiyle tekne turuna çıktı. Sarayburnu'ndan hareket eden takım, Yenikapı'da kutlamalar yapacak.
Ali Aksoyer/ İSTANBUL, GALATASARAYLI futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan takım otobüsü sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde tekne turunun başlangıç noktası olan Sarayburnu'na ulaştı. Takım, tekne ile buradan hareket ederek kısa bir boğaz turunun ardından kutlamaların devamının yapılacağı Yenikapı'ya ulaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor