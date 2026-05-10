Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Hatay'da zafer coşkusu yaşanırken, taraftarlar sokakları doldurdu ve kutlamalar gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk sevincine Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay'daki taraftarlar da ortak oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Hatay'da sokaklara dökülen Galatasaraylı taraftarlar, şehir merkezinde araç konvoyları oluşturdu. Antakya,Samandağ, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde ellerinde bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. Kutlamaların odak noktası şehir merkezindeki cadde ve meydanlar oldu. Taraftarlar, meşaleler yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Emniyet güçleri, kutlamaların güvenli şekilde devam etmesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.