Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunu kutladı

Galatasaray, Nef Stadyumu'nda düzenlenen törenle Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupasını aldı. Futbolcuların seçtikleri şarkılarla sahneye çıktığı kutlamalarda, tribünlerde ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Teknik Direktör Okan Buruk ailesiyle birlikte sahneye çıkarken, futbolcular da kupayı havaya kaldırarak büyük sevinç yaşadı.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Nef Stadyumu'nda düzenlenen törenle kupasını aldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Derbinin sona ermesinin ardından sahanın ortasında platform kurulurken, bu arada futbolcular ile teknik ekibin hazırlanması beklendi. Sarı-kırmızılıların 2022-2023 sezonunda kaydettiği goller de barkovizyondan verildi.

Tribünlerde ışık ve havai fişek gösterileri yapılırken, doğu tribününe asılan perde de Galatasaray'ın simgesi olan 'Aslan' gösterildi. Şarkıcı Kenan Doğulu da taraftarlara konser verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ile Cemal Özgörkey ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur tek tek sahneye çıkarak, taraftarları selamladı.

Okan Buruk ailesiyle çıktı

Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyonluğu ulaşan Teknik Direktör Okan Buruk, kutlamalara eşi Nihan Buruk ve oğlu Ali Yiğit ile çıktı. Buruk madalyasını aldıktan sonra oğlu Ali Yiğit'e verdi.

Mauro Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı

Futbolcular seçtikleri şarkılarla sahneye çıktı. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile alana giriş yaptı. Şarkıcı Simge Sağın ile birlikte çıkan Icardi, şarkıyı da beraber söyledi. Taraftarlar da yıldız futbolcuya eşlik etti. Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis de Aleyna Tilki ile beraber 'Sen olsan bari' şarkısıyla alana girdi. Kerem Aktürkoğlu ise UEFA Şampiyonlar Ligi müziğini seçti.

Emre Taşdemir ile Abdülkerim Bardakcı da trafik kazasında vefat eden sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Ahmet Çalık'ı unutmadı ve onun fotoğrafının olduğu formalarla çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatayspor'un ligden çekilmesiyle Galatasaray'a transfer olan Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşları içinde seremoniye çıktı. Eşi doğum yapan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ise kutlamalara katılamadı.

Kupa sarı-kırmızılı futbolcuların ellerinde

Daha sonra kupa törenine geçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupasını takdim etti. Sarı-kırmızılı futbolcular hep beraber kupayı havaya kaldırarak, büyük sevinç yaşadı. Daha sonra futbolcular, 23. Süper Lig şampiyonluğunu tribünlere giderek doyasıya kutladı. - İSTANBUL