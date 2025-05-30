Galatasaray, Süper Lig'i 2-0'lık Galibiyetle Tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'i 2-0'lık Galibiyetle Tamamladı
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Süper Lig'in 38'inci haftasında Galatasaray, Başakşehir FK'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek ligi 95 puanla tamamladı. Dries Mertens ve Victor Osimhen'in golleriyle galibiyete ulaştı.

SÜPER Lig'in 38'inci ve son haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligi 95 puanla tamamladı.

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Caner Özaral üstlendi.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikalık bölümünde topa daha çok sahip olan taraf Galatasaray olurken, sarı-kırmızılı ekip, 16'ncı dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Dries Mertens, 17'nci dakikada takımını öne geçirdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk pozisyonunu Başakşehir FK yakaladı. Sol kanattan Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte Ömer Ali kafayı vurdu, kaleci Muslera gole izin vermedi. Galatasaray, 81'inci dakikada skoru 2-0'a getirdi. Kaan Ayhan'ın ortasında Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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