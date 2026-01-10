Haberler

Galatasaray, üst üste ikinci kez Süper Kupa'da kaybetti

Güncelleme:
Galatasaray, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak kupayı rakibine kaptırdı. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı ve sarı-kırmızılı takım, son iki finalinde de galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçta etkili bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, 28. dakikada Mattao Guendouzi, 48. dakikada ise Jayden Oosterwolde'nin gollerine engel olamadı.

Mücadelede net gol pozisyonu üretmekte zorlanan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda üst üste ikinci kez kaybetti

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan üst üste ikinci Turkcell Süper Kupa finalinde de kazanamadı.

2024 Süper Kupa'da aynı statta Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için yapılan mücadelede Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

Süper Kupa'da Fenerbahçe ile 8. randevuda dördüncü kez kaybetti

Galatasaray, 1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda 8. kez karşılaştığı Fenerbahçe'ye dördüncü kez mağlup oldu.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 5. Süper Kupa mücadelesinde sarı-lacivertlier 2. kez kupayı kaldırdı. Galatasaray, 3 şampiyonlukta kaldı.

İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:

SezonYerMaçSkor
1972-1973AnkaraFenerbahçe-Galatasaray2-1
1984-1985AnkaraFenerbahçe-Galatasaray1-1 (4-2 pen.)
1995-1996AnkaraGalatasaray-Fenerbahçe3-0
2011-2012ErzurumGalatasaray-Fenerbahçe3-2
2012-2013KayseriGalatasaray-Fenerbahçe1-0 (Uzatmada)
2013-2014ManisaFenerbahçe-Galatasaray0-0 (3-2 pen.)
2022-2023ŞanlıurfaGalatasaray-Fenerbahçe3-0 (Hükmen)
2024-2025İstanbulGalatasaray-Fenerbahçe0-2

Süper Kupa'daki 28. finalinde 11. kez gülemedi

Sarı-kırmızılı takım, Turkcell Süper Kupa'da ise 28. kez mücadele etti.

Farklı zamanlarda Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla 51. kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, 28. kez finalde mücadele etti.

Bu kulvarda da 17 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, 11. kez sahadan mutsuz ayrıldı.

Fenerbahçe'den 9 maç sonra 2 gol yedi

Galatasaray, tarihi rekabette olduğu Fenerbahçe'den 9 maç aradan sonra 2 gol birden yedi.

Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler karşısında en son 2 golü 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 2-0 kaybettiği Trendyol Süper Lig müsabakasında yedi.

Sonrasındaki 9 resmi mücadelede sadece 4 gol yiyen Galatasaray, rakibine bir maçta hiç 2 gol şansı tanımadı. Bu sürede biri hükmen (3-0) olmak üzere 5 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
