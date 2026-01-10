Galatasaray derbi için stada ulaştı
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa Finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na geldi. Maç 18.45'te başlayacak ve yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18.45'te başlayacak. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan Galatasaray kafilesini çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Galatasaraylı futbolcular, klasik hale gelen şekilde takım otobüsünün camlarına vurarak stada giriş yaptı.
