Galatasaray, Strasbourg ile Hazırlık Maçında Karşılaşacak

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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde yarın Fransa'nın Strasbourg ekibiyle RAMS Park'ta karşılaşacak. Ekip, hazırlık maçları kapsamında Ümraniyespor, Admira Wacker ve Cagliari'yi yenmişti.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamptan dönen ve yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, Strasbourg ile yarın RAMS Park'ta saat 21.00'de hazırlık maçı oynayacak.

"Cimbom", daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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