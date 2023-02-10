Galatasaray'dan depremin yaralarını sarmak için dev hamle: Konteyner kent oluşturacağız

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur 10 ilimizde meydana gelen ve büyük yıkımlara sebep olan depremler hakkında açıklamalarda bulundu. Bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Timur, "Galatasaray olarak kampanya başlatıyoruz. hem gıda yardımı hem de konteyner kent oluşturacağız." dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından depremzedelere yardım çalışmaları sürüyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, büyük yıkıma neden olan depremler sonrası yardım kampanyaları hakkında bilgi verdi.

"ÇOK BÜYÜK BİR AFET"

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir afet. Birçok afette koordinasyon için orada bulunduk. Bölgeye Galatasaray olarak yardım tırları çıkardık. Birinci gün Hatay'a gittik. 3 gün oradaydık ve şimdi Kahramanmaraş'tayız." dedi.

"ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ"

Çalışmalara devam ettiklerini belirten Timur, "Yardımların dağıtımı için kamyonete ihtiyaç var. Mobil tuvalete ihtiyaç var. Salgın hastalıkların yayılmaması için zorunlu bir ihtiyaç bu. Tüm bunlar için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇ ÇOK BÜYÜK OLACAK"

Oldukça büyük yıkımlara neden depremler sonrası daha da duyarlı olmalıyız şeklinde konuşan Erden Timur, "Kurtarma döneminde herkesin duyarlılığı daha fazla oluyor. Ama iyileştirme döneminde de herkesin duyarlılığının yüksek olması lazım. İhtiyaç çok büyük olacak." dedi.

"KONTEYNER KENT OLUŞTURACAĞIZ"

Barınma sorununun da altını çizen Timur, "Evi yıkılan insanlar var. Belki milyonların üzerinde insanın barınma sorunu olacak. İnsanların barınırken de ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Halkımızın duyarlılığının devam etmesi bu anlamda çok önemli. Çok duyarlı bir toplumuz. Herkes her yönden birleşiyor. Galatasaray olarak kampanya başlatıyoruz. hem gıda yardımı hem de konteyner kent oluşturacağız." şeklinde konuştu.