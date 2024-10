Galatasaray Spor Kulübü 119. Yaşını Kutladı

Galatasaray Spor Kulübü'nün 119. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 119. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi kutlamalar düzenlendi. İlk olarak kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilirken, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam eden etkinliklere Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu ve kulüp üyeleriyle çeşitli branşlardaki sporcular katıldı.

Dursun Özbek : "Galatasaray Türkiye'nin gururu olmaya devam edecek"

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, 119. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "1 asırdan uzun süre önce bu kulübü, Türk olmayan takımları yenme hedefiyle kuran Ali Sami Yen ve arkadaşlarını, sevgili, saygı ve rahmetle anıyorum. Biz bu hedefin peşinde ilerlemeye, Galatasaray'ı bizden sonra gelecek kardeşlerimize en iyi şekilde bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Galatasaray şanlı tarihiyle fikri hür, vicdanı hür duruşuyla, vatandaşlarımızı sevince bağan benzersiz başarılarıyla bu ülkenin gururudur ve her zaman öyle kalacaktır. Mücadele ettiğimiz her branşta önümüze hangi zorluk çıkarsa çıksın herkesin gurur duyacağı bir başarı hikayesi yazamaya devam edeceğiz. Bunun yanında Galatasaray değerleriyle büyüyen genç sporcu kardeşlerimizin de her zaman yanında olacağız. Galatasaray bundan sonra da Türkiye'nin gururu olmaya devam edecek. Nice 119. yıllara, yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

Başkan Dursun Özbek'in konuşmasından ardından etkinliğe katılan en kıdemli üye olan 71 yaşındaki Vefat Akan, yaş kütüğüne 119. yıl plaketini çaktı. Organizasyonda ayrıca kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduran divan üyelerine berat ve madalyaları takdim edildi.

Kutlamalar bu yıl kazanılan ödül ile kupaların müzeye teslim töreniyle tamamlandı. - İSTANBUL