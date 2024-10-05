Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Spor Kulübü 119. Yaşını Kutladı

Galatasaray Spor Kulübü 119. Yaşını Kutladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Spor Kulübü, 119. kuruluş yıl dönümünü Galatasaray Lisesi'ndeki etkinliklerle kutladı. Başkan Dursun Özbek'in konuşmasının ardından çeşitli törenler gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 119. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 119. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir dizi kutlamalar düzenlendi. İlk olarak kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilirken, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam eden etkinliklere Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu ve kulüp üyeleriyle çeşitli branşlardaki sporcular katıldı.

Dursun Özbek : "Galatasaray Türkiye'nin gururu olmaya devam edecek"

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, 119. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "1 asırdan uzun süre önce bu kulübü, Türk olmayan takımları yenme hedefiyle kuran Ali Sami Yen ve arkadaşlarını, sevgili, saygı ve rahmetle anıyorum. Biz bu hedefin peşinde ilerlemeye, Galatasaray'ı bizden sonra gelecek kardeşlerimize en iyi şekilde bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Galatasaray şanlı tarihiyle fikri hür, vicdanı hür duruşuyla, vatandaşlarımızı sevince bağan benzersiz başarılarıyla bu ülkenin gururudur ve her zaman öyle kalacaktır. Mücadele ettiğimiz her branşta önümüze hangi zorluk çıkarsa çıksın herkesin gurur duyacağı bir başarı hikayesi yazamaya devam edeceğiz. Bunun yanında Galatasaray değerleriyle büyüyen genç sporcu kardeşlerimizin de her zaman yanında olacağız. Galatasaray bundan sonra da Türkiye'nin gururu olmaya devam edecek. Nice 119. yıllara, yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

Başkan Dursun Özbek'in konuşmasından ardından etkinliğe katılan en kıdemli üye olan 71 yaşındaki Vefat Akan, yaş kütüğüne 119. yıl plaketini çaktı. Organizasyonda ayrıca kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduran divan üyelerine berat ve madalyaları takdim edildi.

Kutlamalar bu yıl kazanılan ödül ile kupaların müzeye teslim töreniyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Spor Kulübü Dursun Özbek Galatasaray Etkinlikler Yaşam Spor

Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 Fatih'te 2 kadını öldüren katilin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay

İki genç kadını öldüren caninin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title