Galatasaray-Sparta Prag maçını 46 bin 802 taraftar izledi

Galatasaray ile Sparta Prag arasında Rams Park'ta oynanan müsabakayı 46 bin 802 taraftar takip etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı 3-2'lik skorla mağlup etti ve rövanş öncesinde sahadan avantajlı olarak ayrıldı. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Rams Park'taki müsabakayı toplam 46 bin 802 seyirci takip etti. Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla desteklerini sürdürdü.

Sparta Prag taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL