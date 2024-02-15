Galatasaray-Sparta Prag maçını 46 bin 802 taraftar izledi
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray ile Sparta Prag arasında oynanan müsabakayı 46 bin 802 taraftar takip etti. Galatasaray, maçı 3-2'lik skorla kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti. Hem Galatasaraylı hem de Sparta Prag taraftarları takımlarını desteklemek için tribünde yerlerini aldı.
Galatasaray ile Sparta Prag arasında Rams Park'ta oynanan müsabakayı 46 bin 802 taraftar takip etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı 3-2'lik skorla mağlup etti ve rövanş öncesinde sahadan avantajlı olarak ayrıldı. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Rams Park'taki müsabakayı toplam 46 bin 802 seyirci takip etti. Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla desteklerini sürdürdü.
Sparta Prag taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı. - İSTANBUL