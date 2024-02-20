Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi Sparta Prag ile oynayacağı mücadele için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Ayrıca antrenman öncesinde Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te ilk 15 dakikası basın açık yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL