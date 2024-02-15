Galatasaray, Sparta Prag'ı 1-0 mağlup etti
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray, Sparta Prag'ı Kerem Demirbay'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay'ın kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Kuchta, sol kanattan ceza sahasına topu ortaladı. Ön direkte topla buluşan Laçi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
6. dakikada savunmanın hatasında araya giren Birmancevic'in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.
19. dakikada Icardi'den pası alan Kerem Demirbay, sol kanattan topla birlikte ceza sahasına hareketlendi. Kerem Demirbay'ın ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında Mertens, topu yandan dışarı gönderdi.
36. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında Kairinen, topu ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Kuchta'nın vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Zaha, Tete, Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Ndombele, Vinicius
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sparta Prag: Vindahl, Preciado, Vitik, Sorensen, Krejci, Rynes, Laçi, Kairinen, Birmancevic, Karabec, Kutchta
Yedekler: Vorel, Solbakken, Olatunji, Tuci, Sadilek, Mejdr, Pesek, Haraslin, Vydra, Panak, Wiesner, Sevinsky
Teknik Direktör: Brian Priske
Gol: Kerem Demirbay (dk. 19) (Galatasaray)
Sarı kart: Laçi (Sparta Prag) - İSTANBUL