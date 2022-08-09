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Galatasaray, sözleşmesini uzattığı Batuhan Ahmet Şen'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

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Galatasaray, sözleşmesini uzattığı Batuhan Ahmet Şen'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

Galatasaray Kulübü, sözleşmesini uzattığı kaleci Batuhan Ahmet Şen'i 1 yıllığına VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, sözleşmesini uzattığı kaleci Batuhan Ahmet Şen'i 1 yıllığına VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." denildi.

Sportif AŞ'nin ikinci açıklamasında ise "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar Fatih Karagümrük Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Fatih Karagümrük tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısından yetişen 23 yaşındaki file bekçisi, son 1,5 sezonu Menemenspor'da geçirdi. Batuhan, bu dönemde Spor Toto 1. Lig'de 40 maça çıktı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Fatih Karagümrük Galatasaray Ahmet Şen Spor Haberler

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