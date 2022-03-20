Galatasaray sosyal medyadan paylaştı! Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son hali içler acısı

Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olan Galatasaray, karşılaşmanın sonunda çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Hakem yönetimine tepki gösteren sarı-kırmızılılar, maçta yaşanan bir pozisyon sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının geldiği hali paylaştı.

"KARŞILIĞINDA KART? YOK"

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Maç boyunca kasıtlı darbelere maruz kalan Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son durumu! Karşılığında kart? Yok." ifadelerini kullandı. Öte yandan paylaşımda Kerem'in ayağının son hali ve konuya sebep olan pozisyon da paylaşıldı.