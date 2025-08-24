Galatasaray son 8 maçta imkansızı başardı

Galatasaray son 8 maçta imkansızı başardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, son 8 resmi müsabakada kalesinde gol görmedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

SON 8 MAÇTA KALESİNDE GOL GÖRMEDİ

Sarı-kırmızılılar bu maçla beraber son 8 resmi maçta kalesini gole kapadı. Aslan, en son 3 Mayıs'ta Sivasspor ile oynadığı lig maçında kalesinde gol gördü. Cimbom, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupası maçlarının hiçbirinde gol yemeden maçı tamamladı.

İşte Galatasaray'ın oynadığı son 8 maç:

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

Galatasaray 3-0 Kayserispor

Göztepe 0-2 Galatasaray

Trabzonspor 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-0 RAMS Başakşehir

Gaziantep FK 0-3 Galatasaray

Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük

Kayserispor 0-4 Galatasaray

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Süper Lig'de bedava maç! Tüm taraftarlar ücretsiz girebilecek

Süper Lig'de bedava maç! Tüm taraftarlar o maça ücretsiz girebilecek
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Oynanan güzel oyun ve alınan iyi skor barış ı da üzmüş olmalı, Galatasaray ın kendisine çok da ihtiyacı olmadığı görüldü ve belli oldu çünkü....

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Dışlandım' diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı

"Dışlandım" diyen yıldız futbolcu denize atlayıp ülkeden kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.