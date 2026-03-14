Galatasaray evindeki yenilmezliğini 32 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 32 müsabakada 26 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Sahasında en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Cimbom, bu mücadelenin ardından çıktığı 32 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik aldı

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 14 müsabakanın 11'ini kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. - İSTANBUL

