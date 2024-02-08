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Galatasaray, sol bek Derrick Köhn'ü transfer etti

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Galatasaray, Alman ekibi Hannover'de forma giyen sol bek Derrick Köhn'ü transfer etti. Köhn, İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılandı ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, anlaşmaya vardığı Alman ekibi Hannover'de forma giyen sol bek Derrick Köhn'ü İstanbul'a getirdi.

İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 25 yaşındaki futbolcu, özel araçla havalimanından ayrıldı. Gana asıllı Alman sol bekin sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Köhn, Almanya 2. Bundesliga'da bu sezon Hannover formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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