Galatasaray, Sivasspor'u Konuk Ediyor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde geride kalan 31 müsabakada 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 80 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.

Kırmızı-beyazlı ekip ise 32 mücadelede 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un önünde 15. sırada yer aldı.

İlk yarıdaki maçın galibi Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-2 kazandı.

Ligin 15. haftasında Sivas'ta yapılan müsabakanın 15. dakikasında 1 kişi eksik kalan, 25. dakikada ise 1-0 geri düşen Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz attı. Sivasspor'un gollerini Garry Rodrigues ile Bekir Turaç Böke kaydetti.

Sahasındaki son 15 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Son 5 resmi maçı kazandı

Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 31 müsabakada 78 gol atarken 80 gollü Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu. Kalesinde 30 gol gören "Cimbom" bu alanda ise ligin en iyi savunma yapan ekibi olarak ön plana çıktı.

Sahasındaki 5 maçta gol yemedi

Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi.

İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. "Cimbom" söz konusu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.

Barış Alper Yılmaz dönüyor

Cezası nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Sivasspor müsabakasıyla formasına kavuşacak.

Barış Alper, kırmızı kart cezası nedeniyle TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ve ikas Eyüpspor ile oynanan Süper Lig maçlarında forma giyemedi.

Galatasaray'ın son 2 resmi müsabakasını kaçıran 24 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda yarınki Sivasspor maçında mücadele edebilecek.

Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da 3 futbolcu, Net Global Sivasspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.

Osimhen, kariyer rekoru için sahada

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamak için mücadele edecek.

Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, aynı gol sayısına sarı-kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı.

Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, sezonun geri kalan 6 resmi maçında bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kırmış olacak.

Son haftaların golcüsü Torreira

Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira son maçlarda attığı gollerle dikkati çekiyor.

Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 4'ünde fileleri havalandırdı.

Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü 3 sezonundan birini yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, kalan bölümde rekorunu kırmak için mücadele edecek.