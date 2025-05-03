Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Yenerek Evindeki Yenilmezliğini 16 Maça Çıkardı

Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Yenerek Evindeki Yenilmezliğini 16 Maça Çıkardı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek sahasındaki yenilmezliğini 16 maça taşıdı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon RAMS Park'ta 13 galibiyet aldı.

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 16 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki yenilmezliğine devam etti. Süper Lig'de bu sezon RAMS Park'ta 16. maçına çıkan Aslan 13. galibiyetini elde etti. Diğer 3 müsabakada ise berabere kaldı.

Cimbom, ligde sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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