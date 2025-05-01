Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL