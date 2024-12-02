Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada ısınma, topa sahip olma ve çift kale maç yapıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 4 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL