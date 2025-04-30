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Galatasaray, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray Futbol Takımı, 3 Mayıs'ta oynanacak Net Global Sivasspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda pas çalışmaları ve turnuva düzenlendi.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma ve 4'e 4 oyun çalışmasının ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarınki idmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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