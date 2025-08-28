Galatasaray Singo'yu açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray Singo'yu açıkladı! İşte maliyeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, transferin mali detaylarını da duyurdu. Cimbom, bu transfer için Monaco'ya 30.7 milyon euro bonservis ödedi.

Süper Lig devi Galatasaray, Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo transferini KAP'a bildirdi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, bu transfer için Monaco'ya 30.7 milyon euro bonservis ve bir sonraki satışta kardan %10 pay verecek. Sarı-kırmızılılar, Singo'ya 5 yıl için her sezon 4.8 milyon euro maaş ödeyecek.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Galatasaray taraftarının istemediği isim valizlerini topladı gidiyor

Taraftar istemiyordu! Valizlerini topladı gidiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Helal olsun dayioglu alemde teksin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bu yıl çok büyük paralar harcandı, şampiyonlar liginde bu kadroyla en az çeyrek final oynanmalı, aksi taktirde başarısız sayılır Galatasaray. Ben inanıyorum bu yıl çok güzel maçlar bizi bekliyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral:

fos transferlerden biri sebebi Okan buruk transferi olması

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Türk futbol tarihine geçti

Kerem tarihe geçti
Genç kız üniversiteyi kazanamadı, ailesi sevinçten havalara uçtu: Oley be

Üniversiteyi kazanamadı, ailesi sevinçten havalara uçtu: Oley be
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.