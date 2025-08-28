Galatasaray Singo'yu açıkladı! İşte maliyeti

Süper Lig devi Galatasaray, Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo transferini KAP'a bildirdi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, bu transfer için Monaco'ya 30.7 milyon euro bonservis ve bir sonraki satışta kardan %10 pay verecek. Sarı-kırmızılılar, Singo'ya 5 yıl için her sezon 4.8 milyon euro maaş ödeyecek.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.