Galatasaray, Singo'yu açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Wilfried Singo'nun transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlayarak transferi bitirdi.

RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray, Wilfried Singo'nun transferi için Monaco'yla görüşmelere başlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.'' denildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Wilfried Singo'nun bu gece saat 02:00 civarında Atatürk genel havacılık terminalinde olacağı öğrenildi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Öte yandan anlaşmanın şartları da belli oldu. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuya yılda 5 milyon euro maaş verecek. Cimbom, Monaco'ya ise 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10'luk pay verecek.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.