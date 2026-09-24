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Galatasaray, Singo'nun aşil tendonunun koptuğu ve kronik sakatlık iddialarını yalanladı

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Galatasaray, Singo'nun aşil tendonunun koptuğu ve transfer sürecinde kronik sakatlığı olduğu haberlerini yalanladı. Kulüp, oyuncunun sağ üst arka adale grubunda ileri-orta düzey kas-fasya-tendon hasarı tespit edildiğini, tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

GALATASARAY, Wilfried Singo'nun aşil tendonunun koptuğuna ve sarı-kırmızılı ekibe transfer sürecince kronik bir sakatlığı olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray, Wilfried Singo'nun sakatlığıyla ilgili çıkan haberler üzerine resmi hesaplarından bir açıklama yayımladı. Oyuncunun kronik bir sakatlığı olmadığı belirtilen açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo'nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamic 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır. Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray'ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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