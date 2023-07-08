Galatasaray, sezon öncesi kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti
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Galatasaray, yeni sezon kamp çalışmaları doğrultusunda bugün Avusturya'nın Graz kentine gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya'da 18 Temmuz'a kadar kamp çalışmalarını sürdürecek ve hazırlık maçları oynayacak. Lucas Torreira sakatlığına rağmen Avusturya'ya götürüldü.
Galatasaray, sezon öncesi kamp çalışmaları için bugün Avusturya'nın Graz kentine gitti.
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