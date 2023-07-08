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Galatasaray, sezon öncesi kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti

Galatasaray, sezon öncesi kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti

Spor Haberleri

Galatasaray, yeni sezon kamp çalışmaları doğrultusunda bugün Avusturya'nın Graz kentine gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya'da 18 Temmuz'a kadar kamp çalışmalarını sürdürecek ve hazırlık maçları oynayacak. Lucas Torreira sakatlığına rağmen Avusturya'ya götürüldü.

Galatasaray, sezon öncesi kamp çalışmaları için bugün Avusturya'nın Graz kentine gitti.Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksak, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey ve Berk Balaban"<Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira sakatlığına rağmen Avusturya'ya götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enver Alas - Spor

İstanbul Havalimanı Lucas Torreira Galatasaray Avusturya Spor Haberler

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