Galatasaray Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde pas ve taktik çalışmalarıyla sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüp, yarın 18.30'da yeni bir idman yapacak.
Galatasaray, sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.
Galatasaray, yarın 18.30'da yapacağı idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor