Galatasaray Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Galatasaray, yarın 18.30'da yapacağı idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.