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Galatasaray Kadın Basketbol'dan Şevval Akalan transferi

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 24 yaşındaki oyuncu Şevval Akalan’ı transfer etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 24 yaşındaki oyuncu Şevval Akalan'ı transfer etti.

Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yerli rotasyonunu Şevval Akalan ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Dış şut tehdidi, sahadaki çalışkanlığı ve enerjisiyle Şevval Akalan'a büyük taraftarımızın önüne çıkacağı yeni sezonda başarılar diliyor, sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin diyoruz" denildi.

Basketbol kariyerine İstanbul Üniversitesi altyapısında başlayan Şevval Akalan, ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın takımlarda da forma giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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