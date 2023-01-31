Galatasaray, Seferovic ile yollarını ayırdı Spor Haberleri Galatasaray, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic'in sözleşmesini karşılıklı feshetti. Galatasaray, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic'in sözleşmesini karşılıklı feshetti. Sarı-kırmızılı kulüp, karşılıklı feshi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirirken, İsviçreli futbolcunun ismi, sarı-kırmızılı takımın federasyondaki oyuncu listesinden kaldırıldı. Galatasaray'la 10 lig maçına çıkan Seferovic, bu müsabakalarda gol kaydedemedi. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kastamonuspor ve Ofspor maçlarında gol sevinci yaşadı. Kaynak: AA / Spor Haris Seferovic Galatasaray Türkiye Futbol Spor Haberler

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