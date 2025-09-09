Haberler

Galatasaray Satranç Şubesi Yeni Merkezini Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü, Kalamış Tesisleri'nde satranç şubesinin yeni merkezi için açılış töreni düzenledi. Törende Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak ve kulüp yöneticileri hazır bulundu.

Galatasaray Kulübünde satranç şubesinin Kalamış Tesisleri'ndeki yeni merkezi açıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre açılış törenine, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora ve sarı-kırmızılı kulübün satranç şube sorumlusu Tutku Dinçer katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu belirterek, "Satranç adına çok güzel faaliyetlere devam eden bu camianın daha da büyüyüp gelişmesini, spora ve satranca verdikleri destekle önemli başarılara imza atmalarını diliyorum. Tüm Galatasaray camiasına, başkan Dursun Özbek'e, yöneticilere ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyor, kendilerine gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü

5 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli boksör Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi

Milli boksörümüz diskalifiye oldu! Nedeni bir hayli garip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.