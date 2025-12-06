Haberler

Galatasaray-Samsunspor maçının ardından

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Leroy Sane, maç sonrasında zorluklara rağmen kazanmanın önemine vurgu yaptı ve takıma uyum sağladığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane, karşılaşmanın ikinci yarısında zorlandıklarını belirtti.

Sane, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Sane, "Bizim için önemli bir maçtı. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. İkinci yarıda daha zorlandığımız bir oyun oldu. Hatta bazı yerlerde kontrolü kaybettik. Yine de sonunda kazanmasını bildik. 3 puanı almayı başardık, en önemlisi de buydu." ifadelerini kullandı.

Sezon başında takıma adapte olmak için zamana ihtiyaç duyduğunu aktaran Alman yıldız, "Şu anda takımıma ve hocama iyi alıştığımı düşünüyorum. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya da çok teşekkür ediyorum. Geldiğimden beri evimde hissetmem için bana çok yardımcı oldu. Aslında kulüpteki herkes de böyle yapıyor. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Samsunspor'un maçın son bölümünde penaltı beklediği pozisyonla ilgili soru üzerine Leroy Sane, "Oyunumun dışındaki şeylerle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Her zaman buna odaklanıyorum. Takım olarak da başarılı olmak ve kazanmak istiyoruz. Oyun içerisindeyken eli görmedim. Bana el değil gibi gözüktü. Tekrardan görüntülere bakmam gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
