Galatasaray Sane'nin maliyetini açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray, transferini KAP'A bildirdiği Leroy Sane'yi resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun maliyetini duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

İşte Sane'nin Galatasaray'a maliyeti;

Yıllık ücret: 9 milyon euro 3 milyon euro sadakat primi Sözleşme: 3 yıl

LEROY SANE'NİN KARİYERİ

Futbola Almanya'nın SG Wattenscheid takımının altyapısında başlayan Leroy Sane sonrasında Schalke ve Bayer Leverusen'in altyapılarında oynadı.

Schalke'ye 2011'de geri dönen Alman futbolcu, 2015'te A takıma yükseldi. Bir sezon sonra Manchester City'ye 52 milyon euro karşılığında imza atan yıldız futbolcu, 2020'de Bundesliga'ya geri döndü.

Bayern Münih'te geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Alman yıldız, 13 gol kaydederken 6 asistle oynadı. Sane kariyeri boyunca FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bundesliga (4), Premier Lig (2), UEFA Süper Kupa, F.A. Cup, Almanya Süper Kupa (2), İngiltere Lig Kupası (2) ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşadı.