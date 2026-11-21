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Galatasaray, Samsunspor maçıyla bu sezon üst üste 7. galibiyetini elde ederken, ligde iç sahadaki yenilmezliğini de 42 maça çıkardı ve kulüp rekorunu kırdı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 31'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Lucas Torreira 2. golünü kaydetti

Galatasaray'ın ilk golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'dan geldi. Müsabakanın 4. dakikasında Aleksey Batrakov'un ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta arka direkte Wilfried Singo'nun dokunduğu topu kale önünde Torreira ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Lucas Torreira 79. dakikada yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

Yunus Akgün bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti. Mücadelenin 53. dakikasında Gabriel Sara'nın havadan pasında defansın arkasına sarkan Yunus, ceza sahası içinde kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtmayla meşin yuvarlağı Bilal'ın üzerinden ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi. 26 yaşındaki futbolcu, bu maçla ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunan Yunus Akgün'ün toplamda 4 golü bulunuyor.

Karşılaşmada 11'de görev alan Yunus Akgün, 90 dakika sahada kaldı.

Ligde evinde yenilmezlik rekoru kırdı

Süper Lig'de evinde en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu müsabakanın ardından çıktığı 42 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 34 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Aslan, Samsunspor galibiyetiyle iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisi rekorunu kırdı.

Galatasaray bu sezon ligde iç sahada çıktığı 7 müsabakanın 6'sını kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Üst üste 7. galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya mağlup olduktan sonra rakiplerine geçit vermedi. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor mücadelesiyle galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Cimbom, ligde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor'u, Şampiyonlar Ligi'nde de Lille ve Stuttgart'ı mağlup etti.

Okan Buruk maç sonunda kırmızı kart gördü

Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü. Maçın bitiminde Buruk'a itirazlarından dolayı sarı kart veren hakem Ali Şansalan, daha sonra ikinci sarı kartla kırmızı kartını çıkardı.

Maç sonu üçlüsü Uğurcan Çakır'dan

Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Kale arkasındaki tribünde bulunan taraftarların oraya giden futbolcular, birlikte marşlar söyleyerek galibiyet sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır da taraftarlara üçlü çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı