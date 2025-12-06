Galatasaray-Samsunspor maçının ardından

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçla ilgili, "Bizim resmen 1 puanımız gasp edildi. Bunu yapan da kesinlikle hakemler." dedi.

Yüksel Yıldırım, RAMS Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduğunu belirten Yıldırım, "Konuşacak halde değilim. Samsunspor'un bu maça puan veya puanlar için geldiğini söylemiştim. Öyle olacağına da inanmıştım. İlk yarı gerçekten Samsunspor'u tanıyamadım. Kötü oynadık. Galatasaray inanılmaz bir üstünlük sağladı ama ben takımıma ve hocama her zaman güvendiğimi söylemiştim. İkinci yarı inanılmaz bir Samsunspor ortaya çıktı. İlk 10 dakika baskımız sonucu bizim de plakamız olan 55. dakikada gol attık. Durumu 2-1'e getirdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda Galatasaray taraftarının devreye girdiğini aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"İkinci yarı maçı izlerken kulaklarım tıkandı. Galatasaray taraftarı, inanılmaz bir ıslıkla Samsunspor'u durdurmaya çalışıyordu. Samsunspor, ikinci yarı üstünlüğünü kabul ettirdi. Golü bulabilirdik. Pozisyonlar kaçırdık. 'Yenilirsek, böyle yenilelim.' derken 88. dakikada beklediğimiz golü bulduk. Durumu 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Maç böyle bitecek diye düşündük. Sonra Victor Osimhen, neden 80 milyon avroluk bir oyuncu olduğunu gösterdi. O golü Türkiye'de başka kimse atamazdı. Maç, tam bitti derken Samsunspor bir atakla penaltı pozisyonu oluşturdu. Bizler, televizyonda gördük. Gözümüzle de gördük. Net penaltı. Hakem de gördü. Artık VAR'dan karar bekliyoruz. Hakem, 4 dakika bekledi. Sonunda da inanılmaz bir karar verdi. Bugün 5 Aralık Cuma günü 'Kara bir cuma' oldu. Türk futbolunda bugün 'Kara bir cuma'. Bizim resmen 1 puanımız gasp edildi. Bunu yapan da kesinlikle hakemler."

Bahis soruşturması kapsamında hakemlere yönelik operasyon yapıldığını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 'Maçlar, doğru gidiyor.' derken böyle olması bizi şaşırttı. Çok da şaşırmadık. Çünkü iki gün önce bir şeyin altını çizdim. 'İnşallah pazartesi günkü Fenerbahçe-Galatasaray maçında Galatasaray'ın tepkileri bize karşı ters tepmez.' dedim. Hakeme güvendiğimi söylemiştim. Mehmet Türkmen, genç bir hakemimiz. Geleceği parlak bir hakem. Hata yaptığı da oluyor. 'İnşallah bizim maçta hatası konuşulmaz.' demiştim. İlk yarıda hakem hatalar yaptı. Faullerimizi çalmadı ama bu kararlar sonucu etkileyecek şeyler değildi. İkinci yarıda Samsunspor, üstünlüğünü kabul ettirdi. Yenilsek de hiç üzülmeyecektim. 'Biz oynadık, Galatasaray'ı boğduk ve 2-1 yenildik. Gücümüz bu kadar.' diyecektim. 88. dakikada 2-2'yi yakaladık. Stat bir anda çöktü. Osimhen devreye girdi ve golünü attı. Sonra Samsunspor bir mucize ortaya çıkardı."

"Bizim puanımız çalındı"

Lehlerine penaltı verildeğini savunan Yıldırım, bu nedenle çok sinirli olduğunu belirterek, "Penaltıyı gözü kör hakem bile orada olsa görür, hisseder, verirdi. Hakemin görmesine bile gerek yok. VAR'da var, var mıydı? Bunun açıklamasını sizlere bırakıyorum. Bizim puanımız çalındı. Samsunspor'un belki beşinciliği elinden alındı. Belki de aşağıya doğru bir iniş olacak ama bu bizi yıldırmayacak. Biz daha fazla çalışacağız." diye konuştu.

Karşılaşmanın hakemine tepkisini sürdüren Yüksel Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her zaman 'Samsunspor maç kazanacaksa, hakemi de yenmeli.' derim. Bugün hakemi yenemedik. Hakemi yenemiyorsak, puan alma şansımız yok. Bu artık kanıtlandı. Yüksel Yıldırım'ın futbol camiasında altına imzasını atarak söylediği bir şey bu. Samsunspor'un hakemi yenemediği maçları kazanma şansı yok. Buna ister hakemler alınsın, ister Merkez Hakem Kurulu alınsın, ister Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) alınsın. Ben buradan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da söylüyorum. Canım arkadaşım ama onun da lafı geçmiyormuş artık. Bitmiş, TFF de bitmiş. İbrahim başkan daha kaç kere söyleyecek? Hakemler böyle hata yapamaz, 'Hakem yapsa bile VAR var.' demişti. Bugün hepimiz şahidiz. Galatasaraylılar ve medyadaki herkes dahil pozisyonun net penaltı olduğunu söylüyor. Hakem üçlüsü ve VAR bunu vermedi. Sonuçta maç 3-2 bitti. Galatasaray'a 3 puanı hayırlı olsun."

"Ben Samsunspor'un hakkını istiyorum"

Başkan Yıldırım, bugünün 'Kara bir cuma' olarak hatırlanacağını savunarak, "RAMS Park'ta kaybettiğimiz bu puan, belki bizim bu sene Avrupa'ya gitmemizin önüne geçecek. Ben bunun hesaplarını sezon sonu sorarım. Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde birinci çünkü hakemler adil. Samsunspor'un hakkı yenmiyor. Samsunspor da çıkıyor çatır çatır top oynuyor. Geliyoruz buraya, her maçta hakemlerle problemimiz var. Susuyoruz ama artık yeter. Daha nereye kadar susacağız? Ben Samsunspor'un hakkını istiyorum. Çalınan 1 puanımı geri istiyorum. TFF nasıl veriyorsa verir. Ben istiyorum. Samsunspor hak etmiyor bunları. Bu sezon böyle biterse oturur konuşuruz. Bundan sonra Türk futbolu ileriye gideceğine geriye gider." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan operasyonların hakemlere etki etmediğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"VAR'dakiler boş. O zaman yabancı VAR hakemlerini getirin, onlar görev alsın. Türk hakemlerinin neresine güveneceğim? Maç öncesi güvendiğimi söylemiştim. Utanıyorum kendimden. 24 saat geçmeden söylediğim lafı geri alıyorum. Ben buradan takımımı kutluyorum. Çıktılar aslanlar gibi ikinci yarı oynadılar. RAMS Park'ta 2-0'dan 2-2'ye getirmek her takıma nasip olmaz. Bize oldu. Samsunspor taraftarının RAMS Park'ta sesi duyuldu. Samsunspor taraftarına da teşekkür ediyorum. Onlar bizi desteklediği, bu takım da bu ruhla oynadığı sürece bizim yolumuz açık. Çünkü Samsunspor'un bir hedefi var. Ben bir gün Samsun'da UEFA Şampiyonlar Ligi marşını çaldıracağım. Bunun önüne ne hakemler ne Galatasaray ne Beşiktaş ne Fenerbahçe geçecek. Bu kadar iddialı söylüyorum. Büyük takımlar beni ister sevsin, ister sevmesin yapacağım bunu."