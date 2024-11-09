Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazır

Galatasaray, milli araya kayıpsız girmek istiyor

İki takım arasındaki 63'üncü randevu

Ligde namağlup tek takım

Hücumda ve defansta zirvede

Serhan TÜRK / İSTANBUL, - SÜPER Lig'in 12'nci haftasında namağlup lider Galatasaray, yarın saat 16.00'da RAMS Park'ta Samsunspor ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 9 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 28 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Bu sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 25 puanla ikinci sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 63'ÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde 62 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 41 kez kazandı. Geride kalan müsabakalarda ise 7 mağlubiyet, 14 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda 133 gol atarken, kalesinde ise 46 gol gördü.

LİGDE NAMAĞLUP TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 11 mücadelede yenilmedi ve bu sezon namağlup tek takım olarak ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, ligde son olarak Beşiktaş ile evinde oynadı ve 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Geride kalan haftayı BAY olarak geçen sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Samsunspor'u da geçerek milli araya puan farkını açarak girmek istiyor.

HÜCUMDA VE DEFANSTA ZİRVEDE

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı etkili bir oyunla mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de hücumda ve defansta gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, attığı 29 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor. Ayrıca ligde kalesinde 9 gol gören sarı-kırmızılılar, bu alanda da Fenerbahçe ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

Öte yandan Galatasaray'da, Samsunspor maçında Kaan Ayhan sarı kart cezasından; Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de sakatlığından dolayı oynamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Davinson Sanchez de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.