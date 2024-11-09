Galatasaray, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanın başında dinamik ısınma, ardından pas çalışması ve taktik çalışması yapıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın saat 16.00'da RAMS Park'ta Samsunspor'u konuk edecek. - İSTANBUL