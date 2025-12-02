Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Sarı-kırmızılı takımın idmanı, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.