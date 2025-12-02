Haberler

Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım dinamik ısınma ve pas çalışmaları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Cuma günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Sarı-kırmızılı takımın idmanı, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

