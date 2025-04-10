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Galatasaray, Samsun'da Taraftarlarıyla Buluştu

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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç öncesinde Samsun'a geldi. Takım, taraftarları tarafından çiçeklerle karşılandı. Teknik Direktör Okan Buruk, ünlü bir pankartın önünde poz vererek dikkat çekti.

- Galatasaray, Samsun'da çiçeklerle karşılandı

Okan Buruk, Jose Mourinho'ya gönderme yapılan pankart önünde poz verdi

SAMSUN - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Samsunspor mücadelesi için geldiği Samsun'da taraftarlar tarafından çiçekle karşılandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Don't touch only watch (dokunma sadece izle) yazılı pankartın önünde poz verdi.

30 hafta sonunda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 71 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, yarın saat 20.00'de Samsunspor'un rakibi olacak. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Samsun'a hava yolu ile geldi. Cimbom, havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çiçek ve tezahüratlarla karşılandı. Taraftar temsilcileri Teknik Direktör Okan Buruk'a çiçek takdim ederken, yıldız futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Don't touch only watch (dokunma sadece izle) yazılı pankartın önünde poz verdi.

Nijeryalı dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen, İspanyol golcü Alvaro Morata, Belçikalı yıldız Dries Martens, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Davinson Sanchez ile Fernando Muslera gibi yabancı yıldızların yanı sıra milli oyunculardan Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı ve Yunus Akgün gibi isimlerin yer aldığı Galatasaray kafilesi, havalimanındaki karşılamanın ardından takım otobüsü ile birlikte İlkadım ilçesinde konaklayacakları otele doğru yola çıktılar. Burada konaklayacak olan sarı-kırmızılılar, yarın oynanacak maç saatini beklemeye geçecek.

Samsunspor ile Galatasaray, yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda 31. haftanın açılış maçında birbirlerine rakip olacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Tuğral ile Candaş Elbil yapacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Spor
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