Haberler

Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu / Ek video ve metin eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray, Galatasaray Lisesi'nden RAMS Park'a üstü açık otobüsle düzenlediği kutlama turunda binlerce taraftarla buluştu. Güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen kutlamalarda futbolcular, taraftarlarla tezahürat yapıp şampiyonluk mesajları verdi.

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray; kutlamalar için Galatasaray Lisesi'nden, RAMS Park'a üstü açık otobüsle gitti.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyeti taşıyan otobüs, saat 16.00'da Galatasaray Lisesi önünden taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde hareket etti. Kutlama güzergahı boyunca, polis ekipleri konvoyun geçişi sırasında caddelerde yoğun güvenlik koridoru oluşturdu. Otobüsün güzergahı boyunca çok sayıda Galatasaray taraftarı da şampiyon oyuncularına eşlik etti. Binlerce taraftar konvoylar oluştururken, meşaleler yakılıp, tezahüratlar yapıldı.

Osmanbey, Büyükdere Caddesi ve Levent güzergahında adeta şölen havası yaşanırken, caddelerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Takım otobüsüne araçlarıyla eşlik eden taraftarlar sık sık marşlar söyleyip şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar sırasında balkon kenarında bulunan bir grup Fenerbahçe taraftarıyla karşılaşan Galatasaraylı futbolcular, üst üste kazanılan 4 şampiyonluğu simgeleyen "4" işareti yaparak karşılık verdi. Bazı futbolcuların takım atkısını açarak taraftarlara gösterdiği anlar da çevredeki taraftarların büyük ilgisini çekti. Büyük coşkunun yaşandığı kutlamada İstanbul'un birçok noktası sarı-kırmızı renklere büründü. Yoğun sevgi gösterileri arasında ilerleyen Galatasaray kafilesi daha sonra RAMS Park'a giriş yaptı.

UĞURCAN ÇAKIR, YUNUS AKGÜN, ARDA ÜNYAY VE BATUHAN ŞEN'DEN ŞAMPİYONLUK MESAJLARI

Takım otobüsünde DHA'nın mikrofonunu alan Yunus Akgün ve Arda Ünyay, yaşadıkları şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Herkese teşekkür eden Uğurcan Çakır ve Batuhan Şen ise çok mutlu olduklarını ve gelecek sene de şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kutlamalarda gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı

Stada geldikleri anda taşlı ve yumurtalı saldırıya uğradılar
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler

4 yıldır bitmeyen işkence! Kapısına gelmeyen kalmadı